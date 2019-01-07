Havana'daki ABD Büyükelçiliğinde geçen yıldan bu yana, diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında olduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı iddia edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldü.

Hastalar üzerinde yapılan incelemelerde, beyin sarsıntısı ve farklı türlerde beyin yaralanmaları ortaya çıktı.

Küba'da işitme kaybı yaşayan ABD'li diplomatların ofislerinde ve konutlarında duyduklarını iddia ettikleri seslerin bir kaydı, ilk kez 13 Ekim'de kamuoyu ile paylaşıldı.

Ses kayıtları cırcır böceklerine ait

New York Times'da yer alan habere göre, Kaliforniya Üniversitesinden Alexander Stubbs ve Lincoln Üniversitesinden Fernando Montealegre-Z, Associated Press (AP) tarafından yayınlanan bu ses kayıtları üzerinde incelemeler yaptıktan sonra, ses kayıtlarının cırcır böceklerine ait olduğunu açıkladı.

Alexander Stubbs, "Tıp camiasında, eğer varsa, bu kişilerde oluşan fiziksel hasarın ne olduğu konusunda çok fazla tartışma var. Açıkça söyleyebileceğim tek şey, AP tarafından yayınlanan ses kaydının bir cırcır böceğine ait olduğudur." dedi.

Bilim insanları, kaydedilen seslerle bir eşleşme aramak için Florida Üniversitesinde Kuzey Amerika böcek seslerininin kayıtlı olduğu çevrimiçi bir veritabanını kullandı.

Analiz sonucunda Indies short-tailed cricket adlı bir cırcır böceği ile çaprıcı bir benzerlik tespit edildi. Aradaki fark ise, böceklerin çıkardığı ses yüksek hızlı ve düzenliyken, diplomatlar tarafından duyulan sesin düzensiz olması.

Stubbs, çıkan sonucun diplomatlara yapılan bir saldırı ihtimalini ortadan kaldırmadığını ancak sonik bir saldırı dışındaki ihtimalleri de dikkate almanın kesinlikle mümkün olduğunu söyledi.

Kaynak: New York Times