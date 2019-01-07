İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail askerlerinin Nablus'ta "şüpheli" olduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ateş açarak yaraladığı ve ardından gözaltına aldığı belirtildi.

Kanal 20 televizyonu, Filistinli kadının "dur" ihtarına uymaması neticesinde askerler tarafından ayağından vurulduğunu aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Filistinli bir kadının Nablus yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hafif yaralandığı belirtildi. Bakanlık konuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Görgü tanıkları ise, İsrail askerlerinin Zatera kontrol noktasını Filistinlilere ait araçların geçişine kapattığını ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermediğini ifade etti.

Kaynak: AA