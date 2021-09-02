ABD askerleri, Afganistan'da geride bıraktıkları araç ve cihazların çoğunu kullanılamaz hale getirdi.

New York Times gazetesi, ABD askerlerinin imha operasyonlarını bir adım öteye taşıyarak, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Afganistan'daki son üssünü nasıl boşalttığını anlattı.

Belgeler ve sabit diskler imha edildi

Gazete, "Gizli Tahliyeler ve Planlanan Yıkımlar" adlı yazıda gazete üssün uydu fotoğraflarını paylaştı.

Eğitim, işkence ve gözaltı merkezi olarak kullanılan iki bölüm, nisan ayından bu yana kasıtlı olarak patlatıldı, buralardaki belgeler ve sabit diskler imha edildi.

Helikoper pistine dokunulmadı

CIA, gizli tahliyeler için kullanmayı planladığı helikopter pistine dokunmadı.

Habere göre, Kabil Havalimanı'nda tahliyeler gerçekleşirken, yerleşke içinde normal sayının çok ötesinde onlarca araç sıralanmıştı. İddia ise uydu görüntüleriyle de kanıtlandı.

Bu yolla Taliban'ın kontrol noktalarından kaçırılan kişiler, helikopterlerle havalimanına götürüldü.

CIA 28 Ağustos'ta yerleşkeyi tamamen boşalttı.

Geriye, üsse 30 Ağustos'ta giren Taliban üyelerinin paylaştığı, demir ve kül yığınına dönen silah depoları kaldı.