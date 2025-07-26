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Dünya
AA 26.07.2025 09:31

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 azaldı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Temmuz'da önceki haftaya göre 7 azalarak 415'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 67 azaldı.

Perşembe gününü 69,18 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,44 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 65,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 66,03 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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