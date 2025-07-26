İngiltere'de çocuklara sosyal medya kısıtlaması gündemde

İngiltere'de çocukları korumak ve ekran bağımlılığını önlemek için sosyal medya kullanımının sınırlandırılması gündemde.

Bu kapsamda, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına iki saatlik günlük sınırlama ve gece kısıtlaması getirilmesi değerlendiriliyor.

Teknoloji Bakanı Peter Kyle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin "kontrolsüz çevrimiçi davranışlarına" karşı önlem alınacağını belirterek, hükümetin çocukların çevrimiçi zamanlarını kontrol altına almalarına yardımcı olmak istediğini ifade etti.

Ebeveynlerden destek

Söz konusu düzenleme teklifi, bazı ebeveynler tarafından da destekleniyor.

Kısıtlamaların faydalı olacağını düşünen bir ebeveyn, "Bence çocukların dopamin reseptörleri henüz gelişmediğinden, ne kadar çok bilgiye maruz kalırlarsa bu reseptörler o kadar çok sinyal alıyor ve büyüdükçe onları etkiliyor. İnternette çocukların maruz kalmaması gereken birçok şey var, bu yüzden bu tür şeylere erişimleri kısıtlanmalı." şeklinde görüş belirtti.

Bir başka ebeveyn ise, "Kesinlikle sosyal medyada çok fazla şey oluyor ve bu çocuklar üzerinde etkili. Bu yüzden bir sınır olmalı. (Çocuklar) sosyal medyaya odaklanmak yerine ebeveynlerle daha fazla zaman geçirmeli. Sosyal medyada neler olup bittiğini bilmek iyidir ama bir sınır olmalı." ifadelerini kullandı.

Parlamento Eğitim Komitesi’nin verilerine göre, İngiltere'de COVID-19 salgını döneminde çocukların ekran başında geçirdiği süre yüzde 52 oranında arttı.

Yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girdi

Öte yandan, İngiltere'de çocukların internet ortamında korunmasına yönelik bir dizi yasal düzenleme de geçen cuma gününden itibaren yürürlüğe girdi.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom tarafından belirlenen yeni kurallara göre, sosyal medya platformları, algoritmalarını çocuklara zararlı içerikleri filtreleyecek şekilde ayarlamak zorunda olacak.