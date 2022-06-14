ABD'deki silahlı saldırılar başkent Washington'ın ana gündem maddelerinin başında geliyor.

10 Cumhuriyetçi Senatör bireysel silahlanmanın azaltılması için tasarı yazılmasını prensipte kabul etti.

Tasarıda; güvenlik soruşturmasının sıkılaştırılması, silah satın alma yaşının 21’e yükseltilmesi, akıl sağlığı programlarının desteklenmesi gibi maddelerin yer alması bekleniyor.

Cumhuriyetçi senatörler desteği sürdürürse tasarının birkaç haftada yasalaşması söz konusu olacak.

Ohio'da öğretmenler silah eğitimi alacak

Washington'da federal düzeyde görüşülen tasarılar silahlı saldırılara yol açan sebepleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ohio eyaletinde yürürlüğe giren bir yasa ise bunun yerine savunmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Öğretmen ve okul görevlilerinin silahlanmalarını kolaylaştıran tasarı, Ohio Valisi Mike DeWine tarafından imzalanarak yasalaştı.

Yasa, yerel okul kurulunun belirleyeceği öğretmen ve okul çalışanlarının 18 saat genel eğitim ve 2 saat tabanca eğitimi alarak silah sahibi olabilmesini öngörüyor.

Temelde silahlı saldırıları durdurmak yerine savunma için daha çok silah satışını öngören yasa, okul kurulları ve sendikalar tarafından desteklenmiyor.