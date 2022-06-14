Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Von der Leyen’i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Geçen yıl Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi rehabilite ettik. Bu bağlar, İsrail devleti için stratejik bir kazançtır ve bunu güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ele aldıkları "güzel tartışmalar" için Lapid’e teşekkür etti.

AB'li yetkili, açıklamasında "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının gıda güvenliği ve enerji arzı üzerindeki etkileri gibi daha geniş konuları ele almak dahil olmak üzere ikili iş birliğini ve siyasi diyaloğu daha da güçlendirmek için birlikte çalışacağız.” ifadelerine yer verdi.

İsrail ve Filistin ziyareti kapsamında bugün Batı Kudüs’te temaslarda bulunan Von der Leyen, yarın Ramallah’ta Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya gelecek.