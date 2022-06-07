ABD’de artan silahlı saldırılara karşın Beyaz Saray ve Kongre’nin adım atmaması bazı eyaletleri harekete geçirdi.

New York Valisi Katy Hochul silah reformu adında 10 maddelik yasa tasarısını imzaladı.

Yeni yasaya göre yarı otomatik tüfek satın alma ve bulundurma yaşı 16'dan 21’e yükseltildi.

Eyalette ayrıca silahların mikro damgalama teknolojisiyle donatılmasını gerektiren bir tasarının da kabul edilmesi bekleniyor. Böylelikle merminin, ateşlendiği silah ile eşleştirilmesi daha kolay olacak.

ABD'de tartışmalı silah tasarısı

ABD’de bazı eyaletlerde de tartışmalı yasaların çıkması gündemde..

Ohio ve Lousiana eyaletlerinde öğretmen ve okul çalışanlarının okulda silah taşımasının önü açılacak.

Tasarıyı polis birimleri ve okulların bağlı olduğu kurullar desteklerken, eğitim sendikaları karşı çıkıyor.