New York yasama meclisi perşembe günü 21 yaşın altındaki herkesin yarı otomatik tüfek satın almasını veya bulundurmasını yasaklayan yasayı onayladı.

Eyalet ateşli silah yasalarında büyük değişiklik, 18 yaşındaki bir gencin Buffalo'da bir süpermarkette 10 kişiyi öldürmesinin ardından geldi.

Yasa, yasal satın alma yaşını 21'e çıkarmanın yanı sıra, yarı otomatik bir tüfek satın alan herkesin lisans almasını da gerektiriyor.

Biden çağrı yapmıştı

ABD Başkanı Joe Biden ülkede son günlerde arka arkaya yaşanan silahlı saldırıların ardından Kongre'ye yarı otomatik silahların ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması ya da silah alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yaptı.

Biden, ülkedeki yarı otomatik silahların yasaklanması çağrısı ile kimsenin Anayasa'nın 2. Ek maddesindeki silah edinme hakkını yok saymadıklarını belirterek, "Bu kimsenin hakkını elinden almak değildir. Bu çocukları korumaktır, aileleri korumaktır, tüm toplumu korumaktır. Bu okula, markete ya da kiliseye vurulma korkusu olmadan gitme hakkımızı korumaktır." dedi.