Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi tarafından yasaklanan kıtalararası bir balistik füzeyi test etmesinin ardından, silahsızlanma anlaşmaları imzalamayı amaçlayan bir Birleşmiş Milletler organının başkanlığını geçici olarak devraldı.

Kuzey Kore'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Han Tae Song Silahsızlanma Konferansı'na başkanlık etti.

Hareket, forumun etkinliğine yönelik eleştirilere yol açtı.

Bir dizi sivil toplum kuruluşu, ülkeleri etkinlikten çıkmaya çağırdı.

Üye ülkeler Perşembe günü yapılan oturuma katılmazken, bazı ülkeler yalnızca alt düzey temsilciler gönderdi.

Pyongyang , ABD Başkanı Joe Biden'in komşuları Güney Kore ve Japonya'yı ziyaretinin hemen ardından geçen hafta birkaç füze denemesi yaptı.

BM, Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer silah denemelerini yasakladı ve önceki testlerin ardından katı yaptırımlar uyguladı.