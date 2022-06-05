Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Philadelphia şehrinde silahlı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.
Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı açıklandı.
Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
Araba lastiği çevreyi egzozdan 2 bin kat daha fazla kirletiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz