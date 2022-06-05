"Araba lastikleri, egzoza göre daha fazla çevre kirliliğine neden oluyor." Bu çarpıcı tespit, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya ait.

Bağımsız bir emisyon testi şirketinin yaptığı çalışma, lastik aşınması sonucu ortaya çıkan zehirli parçacıkların çevreye zararını ortaya koydu.

Çalışmada araba lastiğinin, kat edilen her kilometre için 1 trilyondan fazla nano boyutta parçacık oluşmasına neden olduğu belirlendi.

Yapılan testler sonucunda bu parçacıkların çevreyi egzoz gazlarından yaklaşık 2 bin kat daha fazla kirlettiği ortaya çıktı.

250 farklı lastik tipi incelendi

İncelenen 250 farklı lastik tipinde, çoğu kanserojen olan yüzlerce kimyasala rastlandı.

Buna göre, lastiklerde yapılacak düşük maliyetli değişikliklerin çevreye zararı azaltabileceğine dikkat çekildi.

Araştırmacılar, lastiklerin aşınma oranları ve içerdikleri kimyasallar konusunda yeterli düzenleme olmadığı konusunda da uyarıyor.

