Batı, savaşın ilk gününden itibaren Rusya'ya karşı sert üslup kullanıyordu.

Yeni açıklamalar ise "Rusya'ya yönelik tavır mı değiştiriyorlar?" sorusunu beraberinde getirdi.



ABD Başkanı Joe Biden, "Barış için Ukrayna toprak vermeli mi?" sorusunu yanıtladı. "Barış için Ukrayna’nın toprak konusunda taviz verip masaya oturması gerekebilir” ifadelerini kullandı. Oysa Biden, savaşın ilk gününden itibaren Kiev'in son Ukraynalı kalana kadar savaşmaya devam etmesi yönünde beyanlarda bulunmuştu.

“Ukrayna barış için toprak versin”



Rusya'ya yönelik benzer tonda bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron'a, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanma riski olup olmadığı soruldu. Macron, durumun endişe verici olduğunu belirtti, "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim" dedi.



Macron mayıs ayında da mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’e “Ukrayna barış için toprak versin” çağrısında bulunmuştu. Fransız liderin bu sözleri Ukrayna kamuoyunda büyük tepki çekmişti.