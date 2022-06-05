Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü
[Fotoğraf: Getty Images]
Ürdün ordusuna ait askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Ürdün ordusu, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı "Grob" tipi bir eğitim uçağının sabah saatlerinde İrbid kentine bağlı Ramsa bölgesinde teknik nedenlerden dolayı düştüğünü açıkladı.
Kazada Pilot Binbaşı Mansur eş-Şufeyn ile Pilot Yüzbaşı Baha Muhammed Ebu Ğanemi hayatını kaybetti.
Etiketler: Ürdün Uçak Kazası
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