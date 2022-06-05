Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 10 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 10 örgüt üyesi öldürüldü.
Mogadişu Radyosu'nun haberine göre, Kismayo bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonunda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Öte yandan operasyonda örgüt elebaşlarından biri yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.
Etiketler: Somali
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