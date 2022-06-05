Mogadişu Radyosu'nun haberine göre, Kismayo bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonunda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Öte yandan operasyonda örgüt elebaşlarından biri yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.