Mercedes-Benz'den 2004-2015 yılları arasında üretilen ML, GL ve R-Class serisi kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklama geldi.



İlgili serilerdeki fren güçlendirici sisteminin aşınmadan etkilenebileceğine işaret edildi. Bu aşınmanın, zamanla ayak frenini çalışmaz hale getirebileceği bilgisi paylaşıldı.



Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi, 70 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında 993 bin 407 aracın geri çağrılacağını duyurdu.

ABD’de 292 binden fazla aracını geri çağırmıştı



Alman basınında yer alan haberlerde de söz konusu araçlarda aşınma anlamına gelen "korozyon" durumundaki riske dikkat çekildi.



Mercedes-Benz, 13 Mayıs’ta da ABD’de 292 binden fazla aracını geri çağırmıştı.



Gerekçe olarak ML, GL ve R-Class serilerindeki araçlarda sert frenlemenin mekanik hasara yol açabileceği gösterilmişti.