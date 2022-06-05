Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da trafik kazası: 11 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki habere göre, başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Thika-Garissa kara yolunda dün gece geç saatlerde bir yolcu minibüsü devrildi.
Kazada minibüste bulunan 11 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar bölgedeki Matuu ile Kenyatta hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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