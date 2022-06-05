"Rusya kendi kontrolündeki limanlar ve karasularında mayın temizleme çalışmalarında sona yaklaşıyor. Ukrayna buraları kullanarak tahıl ihraç edebilir."

"Gıda piyasasındaki olumsuz durum, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonla ilgili değil" dedi Küresel ekonomideki kötü gidişatın Rusya'nın operasyonu öncesinde başladığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da yayın yapan Rossiya 1 kanalına konuştu.

Putin, Rusya'nın denizden saldırı başlatmak için Ukrayna limanlarındaki mayın temizleme çalışmalarını bahane olarak kullanmayacağına işaret etti.

"Rusya, tahılın barışçıl bir şekilde taşınmasına ve gemilerin Azak ve Karadeniz’e girişini sağlamaya hazırdır. Kiev de aynı şekilde kendi sularını ve limanlarını mayınlardan arındırarak hububat ihracatını yapabilir."

“Yaptırımlar tahıl fiyatlarını tırmandırır"

Vladimir Putin, Ukrayna'dan buğday ihracatının önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirtti. Ukrayna'nın ürettiği tahıl miktarının şu anda toplam dünya üretiminin yüzde iki buçuğunu karşıladığını, bunun sadece 20 milyon tonunun buğday olduğunu vurguladı.

"Bu oran dünyadaki talebin sadece yüzde sıfır virgül beşini karşılıyor" diye konuştu. Rus lider, Moskova'ya yönelik yaptırımların küresel gıda krizini daha da tırmandıracağını belirtti. Yeni yaptırım hazırlığında olan Batı'yı uyardı.

"Yaptırımlar gübre fiyatlarını artırır, hasatın azalmasına yol açar ve bu da tahıl fiyatlarını tırmandırır" diye konuştu.

Putin, Rossiya-1 devlet kanalına ABD'nin Ukrayna'ya çoklu fırlatma sistemleri tedarikiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD çoklu fırlatma roket sistemlerinin Ukrayna'ya tedarikinin esasen hiçbir şeyi değiştirmediğini belirten Putin, çünkü Ukrayna ordusunun daha önceden bu tür Rus ve Sovyet yapımı Grad, Smerç, Uragan gibi çok namlulu roketatarlara sahip olduğunu hatırlattı.

Bu tür silahlarda menzilin sistemin kendisine değil, kullanılan füzelere bağlı olduğuna dikkat çeken Putin, Ukrayna'ya tedarikİ söz konusu olan füzelerin tipine göre uçuş mesafesinin 45-70 kilometre olduğunu, halbuki Grad, Smerç ve Uragan çok namlulu roketatarlarda, atılan füzelerin de 40-70 kilometre mesafeye sahip olduğunu ifade etti.

Dolayısıyla bunun yeni bir şey olmadığının altını çizen Putin, ABD ve diğer ülkelerden Ukrayna'ya yapılan bu tür silah teslimatlarının sadece Kiev'in askeri teçhizat kayıplarını telafi etmekle ilişkilendirilebileceğini dile getirdi.

Putin, "Genel olarak ek teslimat etrafındaki tüm bu yaygaranın bence tek amacı var: Silahlı çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'da vurmadığımız nesnelere saldıracağız"

Rusya'nın, daha uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya teslim edilmesi durumunda bundan sonuçlar çıkaracağını kaydeden Putin, "O zaman füzelere ihtiyaç var. Evet, eğer onlar (uzun menzilli füzeler) sevk edilirse, o zaman bundan uygun sonuçlar çıkaracağız ve elimizde yeteri kadar bulunan imha araçlarını henüz vurmadığımız nesnelere saldırmak için kullanacağız" dedi.