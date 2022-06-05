Putin'in konuya ilişkin ifadeleri, Rossiya-1 televizyonuna verdiği demeçte yer aldı.

Rus lider, uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya verilmesi halinde "henüz vurmadıkları hedefleri vuracaklarını" söyledi.

Vladimir Putin, bu hedeflerin nerelerden ibaret olduğunu ise belirtmedi.

Ukrayna, M270 ve M142 HIMARS gibi Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA) talebinde bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'den Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanmayacağına dair güvence aldıktan sonra, Ukrayna'ya hassas HIMARS roket sistemleri vermeyi planladığını duyurmuştu.