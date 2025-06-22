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Dünya
AA 22.06.2025 06:50

ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattı

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.

ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattı
[Tel Aviv | Fotoğraf: Reuters]

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ülke hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı.

Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu aktarıldı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmasının ardından ilave tedbir olarak alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu da İran'dan olası misillemeye karşı ülke genelinde okulların kapatıldığını, toplantıların yasaklandığını, yalnızca zaruri işletmelerin açık kalmasına izin verileceğini duyurmuştu.

ABD, İran'daki nükleer tesisleri vurdu
ABD, İran'daki nükleer tesisleri vurdu

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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