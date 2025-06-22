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Dünya
AA 22.06.2025 05:26

İran: ABD, uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın nükleer tesislerine saldırdı

İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer tesislere saldırılara "kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildiğini" ve başta Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

İran: ABD, uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın nükleer tesislerine saldırdı
[Fotograf: Reuters]

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin üç nükleer tesisine yönelik askeri saldırısının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist (İsrail) düşmanın son birkaç gündür gerçekleştirdiği vahşi saldırılarının ardından, bugün şafak vakti, ülkenin Fordo, Natanz ve Isfahan'daki nükleer tesisleri, başta Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması olmak üzere uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın düşmanları tarafından saldırıya uğradı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına karşı kınama açıklaması yapmayan UAEA'ya tepki gösterilen açıklamada, "Uluslararası hukuku ihlal eden bu eylem ne yazık ki UAEA'nın kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildi. Uluslararası toplumun orman kanunlarına dayalı bu kaosu kınaması ve İran'ın meşru haklarını elde etmesi konusunda destek vermesini bekliyoruz. Büyük İran ulusuna, bu milli sanayinin gelişmesinin durdurulmasına izin vermeyeceğimizi beyan ediyoruz." denildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan'daki olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran’da en kritik nükleer tesis olan Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA’ya doğrulamıştı.

Ülke medyasına konuşan İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi de İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılar olduğunu bildirmişti.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını belirtmişti.

Öte yandan, İran devlet televizyonu, saldırı haberlerini teyit etmeden tesislerin daha önceden boşaltıldığını ve nükleer malzemelerin başka bir yere taşındığını duyurmuştu.

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