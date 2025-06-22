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Dünya
AA 22.06.2025 05:07

ABD, Tahran'a İran'da rejim değişikliği istemediğini iletti

ABD, B-2 bombardıman uçakları ile İran'daki üç nükleer tesisi vurduktan sonra Tahran ile iletişime geçerek amacının rejim değişikliği olmadığını iletti.

ABD, Tahran'a İran'da rejim değişikliği istemediğini iletti
[Fotograf: TRT Haber]

Amerikan CBS News'in ABD'li kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi İran'daki üç nükleer tesisi vurmasının ardından Tahran'a diplomatik bir mesaj ileterek, bu saldırıların tamamen kendileri tarafından gerçekleştirildiğini ve rejim değişikliği yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

CBS News, daha önce de ABD yönetimindeki birçok kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak, Başkan Trump’ın İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürme planına karşı çıktığını aktarmıştı

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