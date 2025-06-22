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Dünya
AA 22.06.2025 04:48

İranlı yetkili: Fordow'da nükleer sızıntı yok

İran’ın en kritik nükleer tesislerinden Fordow’a ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı belirtildi.

İranlı yetkili: Fordow'da nükleer sızıntı yok

Fordow'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, açıklama yaptı.

Yetkili, "Fordow nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordow, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran’da en kritik nükleer tesisi Fordow’un bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

Ülke medyasına konuşan İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi de İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılar olduğunu belirtmişti.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını belirtmişti.

Öte yandan İran devlet televizyonu, saldırı haberlerini teyit etmeden tesislerin daha önceden boşaltıldığını ve nükleer malzemelerin başka bir yere taşındığını duyurmuştu.

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