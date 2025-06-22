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Dünya
AA 22.06.2025 02:44

İsrail, doğudan fırlatılan bir İHA’yı düşürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, doğudan fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) engellediğini ileri sürdü.

İsrail, doğudan fırlatılan bir İHA’yı düşürdüğünü iddia etti
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Ordudan yapılan açıklamada, "Ramat Magshimim ve Hasfin bölgelerinde (kuzey) sirenlerin çalmasının ardından hava kuvvetleri, doğudan gelen bir İHA'yı başarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

İran’ın Mehr Haber Ajansı, dün akşam saatlerinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Sadık Vaat 3 Operasyonunun 19. dalgası çerçevesinde, İsrail’in kuzey ve güneyini hedef alan çok sayıda İHA ile yeni bir saldırı dalgası başlattığını belirtmişti.

İran: Tel Aviv ve Hayfa'da dün gece 14 stratejik askeri nokta vuruldu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Nayini de dün yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki topraklara yönelik 18. dalga roket saldırılarının sonucunda Hayfa ve Tel Aviv'de 14 stratejik askeri nokta başarıyla hedef alındı" demişti.

Nayini, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı yapay zeka şirketinin binasıyla Hayfa'nın merkezindeki askeri sanayi yazılım şirketlerinin ofislerinin bulunduğu Yelken Kulesi'nin bu operasyonda uzun menzilli Kadir-F füzesiyle vurulduğunu söylemişti.

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