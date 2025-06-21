İsrail, İran'ın Bender Abbas kentine saldırı düzenledi

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırılarında ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta bulunan insansız hava aracı (İHA) depolarının hedef alındığı öne sürüldü.

İHA depolarının yanı sıra silah depolarının da vurulduğu belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü, 1 haftada İran'a ait 950 İHA'yı imha ettiklerini savundu

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin akşam saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, bu hafta İran'dan 1000'den fazla İHA fırlatma girişimi olduğunu, bunlardan yalnızca birkaçının İsrail hava sahasına girmeyi başarabildiğini, İHA'ların 950 kadarının İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğünü iddia etti.

Defrin, İran'ın insansız hava araçlarından sorumlu biriminin komuta zincirini ortadan kaldırmakta olduklarını ileri sürdü.

Ordu Sözcüsü Defrin, İsrail'in hava saldırılarıyla İran ordusuna ait 3 F-14 savaş uçağını imha ettiğini savundu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, yaralı sayısının ise 3 bin 500'ü aştığını aktardı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.