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Dünya
AA 18.12.2024 11:56

ABD'nin Indiana eyaletinde 15 yılın sonra ilk defa bir mahkum idam edildi

ABD'nin Indiana eyaletinde 1997'de 4 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan Joseph Corcoran'ın idam edilmesiyle 15 yıl sonra eyalet yetkililerince ilk idam cezası infaz edilmiş oldu.

ABD'nin Indiana eyaletinde 15 yılın sonra ilk defa bir mahkum idam edildi
[Fotograf: AP]

Indiana eyalet yetkilileri, 1997'de 4 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan 49 yaşındaki Corcoran'ın idam edildiğini bildirdi.

Erkek kardeşinin yanı sıra kız kardeşinin nişanlısı dahil, 4 kişiyi öldüren Corcoran'ın idamı, eyalet yetkilileri tarafından 15 yılın ardından yapılan ilk idam olarak tarihe geçti.

Avukatları, Corcoran'ın yıllar boyunca "ruh sağlığının bozuk olduğunu" savunarak idam kararının durdurulmasını talep etmiş ancak talep reddedilmişti.

Indiana'da en son 2009'da Matthew Wrinkles adlı suçlu eyalet yetkililerince idam edilmişti. Bundan sonra eyalette 13 idam kararı infaz edilmiş ancak bunlar federal yetkililer tarafından yapılmıştı.

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