Esed rejiminin devrilmesi ile silahlı unsurlar Şam Uluslararası Havalimanı'nı terk etmişti.

Suriye'nin yeni yönetimi, yaklaşık 10 günlük çalışmanın ardından havalimanını uçuşa hazır hale getirdi.

13 yılın ardından, Halep Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı hareket etti.

TRT Haber, tarihi uçuşa eşlik ediyor.



Özgür Suriye'de ilk uçak seferi Şam’dan Halep’e yapılacak. @trthaber ekibi uçaktan aktarıyor. https://t.co/QrLLHRb6pS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2024

Özgür Suriye'nin ilk uçuşu Şam'dan gerçekleşti. TRT Haber ekibi de tarihi uçuşta yer alarak o anlara tanıklık etti.

Yolcular, TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir'e ilk uçuşun gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Tarihi uçuşun pilotu TRT Haber’e konuştu

Özgür Suriye’de gerçekleştirilen ilk Şam-Halep seferinin pilotu, yaşadığı gurur ve mutluluğu TRT Haber’e anlattı.

Tarihi uçuşu gerçekleştiren pilot, “Özgürlüğün şafağında tarihi bir uçuş yaptık” ifadelerini kullandı.

Pilot, “Kabusumuz sona erdi” diyerek sevincini dile getirirken, tüm Suriye’nin bundan sonra birlik ve huzur içinde yaşayacağını umut ettiğini belirtti.