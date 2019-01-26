ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın göç politikası kapsamında, 20 kişiden oluşan ilk sığınmacı grubunu, cuma günü Meksika'nın sınır şehri Tijuana'ya geri göndermesi bekleniyordu.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Roberto Velasco, cuma günü ABD'li yetkililerden, 20 kişilik ilk sığınmacı grubunu Meksika'nın sınır şehri Tijuana'ya geri göndermelerini beklediklerini ancak yerel saatle 19.00 sularında sığınmacı grubunun sınırı geçtiğine dair herhangi bir rapor almadıklarını söyledi.

"Sığınmacılara yiyecek ya da barınma imkanı sağlayamayacağız"

Velasco, cuma sabahı verilmesi gereken birinci gruptaki kişilerin listesinin henüz Meksikalı yetkililere ulaştırılmadığını belirterek, Meksika hükümetinin geri gönderilen sığınmacılara yiyecek ya da barınma imkanı sağlayamayacağını vurguladı.

Bu insanlara iş gücü piyasasındaki imkanları sunabileceklerini belirten Velasco, daha fazla ayrıntı vermedi.

Velasco, politikaya göre, ABD makamlarının Tijuana'ya günlük olarak 20 kadar sığınmacı göndereceğini ve bu kişilerin kademeli olarak Meksika sınırındaki diğer yasal giriş limanlarından geri gönderilmeye başlanacağını belirtti.

Meksika, belirli kişilerin iadesini kabul edecek, ancak Meksika topraklarında tehlikeye yol açacak kişileri, sağlık sorunları olanları veya refakatsiz küçükleri reddedecek.

Göçmen Koruması Protokolü (MPP) olarak adlandırılan ve ilk olarak 20 Aralık'ta ilan edilen politika değişikliği ile ABD sınırını geçen Meksikalı olmayan göçmenler, iltica taleplerinin ABD mahkemelerinde işleme konması sırasında Meksika'da beklemek üzere geri gönderilecekti.

Kaynak: Reuters