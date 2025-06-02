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Dünya
NTV, AA 02.06.2025 20:15

ABD'nin Ankara Büyükelçisinden Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Türkiye'nin rolüne vurgu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, İstanbul'da düzenlenen görüşmelere ilişkin, "Türkiye'nin kilit bir rol oynadığını düşünüyorum. Bence Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile geleneksel bir ilişkisi var ve bu da en azından diyalog kurmada önemli bir ara bulucu olmasını sağlıyor." dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisinden Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Türkiye'nin rolüne vurgu
[Fotograf: Reuters]

NTV'ye açıklamalarda bulunan Büyükelçi Barrack, küresel resimde herkesin Türkiye'den her zaman "büyük bir NATO müttefiki" olarak bahsettiğini belirterek, "Öyle tabii ki hiç şüphesiz ama büyük bir NATO müttefikinden daha önemlisi, Ukrayna ve Rusya meselesinde görmeye başladığımız son derece bölgesel bir öneme sahip, Suriye'de de gördüğümüz gibi." ifadesini kullandı.

Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında çok iyi bir ilişki olduğunu ve bu ilişkiye yardım etmek istediğini söyledi.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen görüşmelere ilişkin Barrack, "Türkiye'nin kilit bir rol oynadığını düşünüyorum. Bence Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile geleneksel bir ilişkisi var ve bu da en azından diyalog kurmada önemli bir ara bulucu olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Çok zor bir bölgede yaşıyoruz ama Türkiye inanılmaz şekilde başa çıkıyor"

ABD'li Büyükelçi Tom Barrack, "Çok zor bir bölgede, çok zor bir posta kodunda yaşıyoruz ama Türkiye inanılmaz bir şekilde başa çıkıyor. Yunanistan’ımız var, Kıbrıs’ımız var, İran var, Rusya var, Ukrayna, Ermenistan, Azerbaycan var, Mısır’ımız var, Körfez’imiz var, Rusya’mız ve Çin’imiz var. Şaşırtıcı bir şekilde tüm bunların arasında yol alıyor. Ancak gelecek, bölgesel saygınlıktır, yani sadece bir NATO müttefiki olarak değil. Bence Türkiye’yi öfkelendiren şeylerden biri Avrupa Birliği. Değerli savunma müttefikinin AB’ye kabul edilmemesi son derece saçma." diye konuştu.

"Suriye politikamız son yüz yıldaki politikaya yakın olmayacak"

Barrack, "ABD, nasıl bir Suriye politikasına sahip olmak istiyor? Suriye'den çekilecek misiniz?" sorusuna cevaben, "Tabii sizi temin edebileceğim şey şu, bugünkü Suriye politikamız son 100 yıldaki Suriye politikasına yakın olmayacak, çünkü bunların hiçbiri işe yaramadı." dedi.

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