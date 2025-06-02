Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2025 18:44

BM'den Gazze'de yardım dağıtımı sırasında öldürülen Filistinliler için soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtımı sırasında öldürülen Filistinlilerden dolayı "dehşete düştüğünü" belirterek, olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

BM'den Gazze'de yardım dağıtımı sırasında öldürülen Filistinliler için soruşturma çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarındaki son durum hakkında açıklama yaptı.

"Dün Gazze'de yardım ararken öldürülen ve yaralanan Filistinlilere dair haberler beni dehşete düşürdü." ifadesini kullanan Guterres, Filistinlilerin yiyecek için hayatlarını riske atmak zorunda kalmalarının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Genel Sekreter, insani yardım almaya çalışan Filistinlilerin üzerine ateş açılmasıyla ilgili derhal ve bağımsız bir soruşturma yapılmasını ve faillerin hesap vermesini istedi.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuk uyarınca insani yardımları kolaylaştırma konusunda açık yükümlülükleri olduğunu hatırlatan Guterres, Gazze'ye insani yardımların girişine ve BM'nin bu alanda güvenlik içinde çalışmasına izin verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, çatışmaya askeri bir çözüm olmadığını da ekleyerek, hemen kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes çağrısını tekrarladı.

Katil İsrail'in "yardım dağıtım mekanizması"

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsanı Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun son olarak dün Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etmişti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
19:07
A Milli Takım ABD ve Meksika maçlarının hazırlıklarını sürdürdü
19:34
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış diplomasisinin ana merkezlerinden biri haline dönüşüyor
17:33
Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu
18:58
İsviçre, 7 parça tarihi eseri daha Türkiye'ye iade etti
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki bölümü tamamlandı
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki bölümü tamamlandı
FOTO FOKUS
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ