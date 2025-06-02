Rus heyeti başkanı: En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık

Rusya ve Ukrayna heyetleri, 16 Mayıs'taki barış görüşmelerinin ardından bir kez daha İstanbul'da görüştü.

İki heyetin görüşmesinin ardından Rusya'dan açıklama geldi.

"Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek"

Rus kaynaklarınca yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna'nın, tüm ağır hasta savaş esirleri ve 25 yaş altındaki kişilerin takası konusunda anlaştık" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'daki müzakerelere katılan Rus heyeti başkanı Medinskiy, "En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek" dedi.