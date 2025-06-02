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Dünya
AA 02.06.2025 15:23

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya ham petrol tavan fiyatının düşürülmesini de içeren 18'inci yaptırım paketi hazırlıklarına başladı.

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ABD Senatosunun ve Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Graham ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden von der Leyen, "AB, ham petrol tavan fiyatının düşürülmesi de dahil olmak üzere 18'inci sert yaptırım paketini hazırlıyor. Bu adımlar, ABD'nin aldığı tedbirlerle birlikte atıldığında yaptırımlarımızın ortak etkisini önemli ölçüde artıracak." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada ise AB'nin, Kuzey Akım altyapısı, Rusya'nın bankacılık sektörü ve ham petrol fiyat sınırını düşürme dahil olmak üzere Rusya'nın enerji gelirlerini hedef alan 18. yaptırım paketi hazırlıklarına başladığına dikkati çekildi.

Rusya'nın petrolünü taşımada kullandığı gölge filosunu hedef alan adımlar da uygulandığı anımsatılan açıklamada, Kremlin'in mali kaynaklarını azaltmanın hedeflendiği belirtildi.

AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 17 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerle altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor.

AB'nin yaptırım listesinde de 2 binden fazla kişi ve kurum yer alıyor. AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 2022 sonunda uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda Rus petrolünün, üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün, tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

AB, Rus petrolüne tavan fiyat seviyesinin düşürülmesini ve ülkenin petrol gelirlerinin daha da azaltılmasını istiyor.

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