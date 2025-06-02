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Dünya
AA 02.06.2025 15:24

İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuluyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuklu bulunduğunu bildirdi.

İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuluyor

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlayan "soykırım"ndan bu yana, İsrail hapishane idaresinin Filistinli kadın tutuklulara yönelik hak gasplarını ve sistematik ihlalleri daha da artırdığını belirtti.

Açıklamada, "Savaşın başlamasından bu yana kadın tutuklulara yönelik ihlaller benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Bu durum, sistematik kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar, işkence, aç bırakma, tıbbi ihlaller, çıplak arama ve en temel sağlık koşullarından yoksun hücrelerde tutulma gibi uygulamaları içeriyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail’in son dönemde kadınlara yönelik gözaltı ve baskınlarını artırdığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle daha önceki esir takası anlaşması sonrasında azalan kadın tutuklu sayısının yeniden yükselişe geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde şu anda bir çocuk, beşinci ayında hamile iki kadın, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve tutuklu ya da şehit yakınları olmak üzere toplam 47 kadın tutuklu bulunduğu bilgisine yer verildi.

Tutuklanan kadınların çoğunluğu, "sosyal medya üzerinden kışkırtma" gibi suçlamalarla gözaltına alınırken, 8 kadın ise "gizli dosya" gerekçesiyle idari tutukluluk altında tutulduğu aktarılan açıklamada, 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarından bu yana yaklaşık 545 Filistinli kadının gözaltına alındığını aktardı.

Gazze’deki soykırımla eş zamanlı olarak, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki saldırılarında da en az 1000 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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