Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2025 15:26

İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın sabah saatlerinde güneydoğu kraterinde yaşanan çökme sonucu güçlü ve yoğun şekilde kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.

Patlama sonucunda, söz konusu kraterden güçlü şekilde kül püskürmesi ve yoğun lav akışı görüldü.

İlk gözlemlere göre, kül bulutunun 5 kilometre yüksekliğe kadar eriştiği kaydedildi.

Kraterin külle beraber eş zamanlı püskürttüğü lavın da yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar geldiği belirtildi.

Yanardağda dün geceden bu yana volkanik sarsıntıların devam ettiği ifade edildi.

Etna Yanardağı'ndaki bu sabahki volkanik patlama, Katanya gibi çevredeki yerleşim yerlerinden de gözlenebilirken, patlama sırasında yanardağda olan kişilerin kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Bu arada, yanardağdaki volkanik patlama sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için de “kırmızı kodlu” uyarı yayınlandı.

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

Etna'da bu yıl şubat, nisan ve mayıs aylarında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
16:19
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
15:41
Bakan Şimşek: Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi kalıcı hale getirmek
15:25
İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuluyor
15:24
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
15:13
TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları sürüyor
Çocukken başladığı terzilikte iğne ipliği 80 yıldır elinden düşürmüyor
Çocukken başladığı terzilikte iğne ipliği 80 yıldır elinden düşürmüyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsü alev alev yandı
İETT otobüsü alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ