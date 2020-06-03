ABD yönetimi, siyahi George Floyd'un Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylara karşı Washington DC'de tedbirleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde başkente gelecek bin 500 Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra ordunun Washington yakınlarındaki askeri üslere de sevkiyatlar yaptığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, Andrews Hava Üssü'ne, 82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayından 750 askerin yanı sıra 10 Black Hawk ve 4 Chinook tipi olmak üzere 14 helikopter de intikal etti.

Askerlerin şu aşamada herhangi bir müdahalede bulunmayacağı ve sadece tedbir amaçlı bölgeye sevk edildiği belirtiliyor.

Trump daha önce gerekirse orduyu ülkede yaşanan şiddet olaylarına karşı kullanacağını ifade etmişti.

Senatodan bazı Cumhuriyetçi senatörler ordudan destek alınmasına destek vermişti.

82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayı daha önce ABD'nin İran ile Irak'ta yaşadığı gerilimler üzerine Irak'a sevk edilmişti.

Pentagon, Washington bölgesine yaklaşık bin 600 asker konuşlandırdığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 82'nci Hava İndirme Tümeninin bulunduğu Fort Bragg ve 10'uncu Dağcı Tümeninin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık bin 600 askeri tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırdığını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman konuyla ilgili açıklamasında, Savunma Bakanı Mark Esper'in 82'nci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Tugayının 504'üncü Görev Gücü Taburunu başkent bölgesine konuşlandırma talimatı verdiğini belirtti.

Hoffman, Kuzey Saha Komutanlığının ise yine Fort Bragg'dan 16'ncı Askeri Polis Tugayını ve Fort Drum'daki 91'inci Askeri Polis Taburunu Washington bölgesine sevk ettiğini bildirdi.

Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muvazzaf askeri unsurlar Ulusal Başkent Bölgesine konuşlandırıldılar ancak Washington DC'nin içinde değiller. Teyakkuz halindeler ama 10'uncu Madde (Ordu Kanunu) altında görevliler, sivil otoritelerin operasyonlarına katılmıyorlar. Fort Bragg ve Fort Drum'dan sevk edilen askerlerin sayısı yaklaşık bin 600'dür."

82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayı daha önce ABD'nin İran ile Irak'ta yaşadığı gerilimler üzerine Irak'a sevk edilmişti.

Washington üzerinde alçak uçuşa ilişkin soruşturma açıldı

ABD'nin başkenti Washington'da önceki gece askeri helikopterlerin protestocuların üzerinden alçak uçuş yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Washington DC Ulusal Muhafızlar Birliğinden yapılan açıklamada, "DC Ulusal Muhafızlar Komutanı 1 Haziran'daki helikopter uçuşlarımıza yönelik soruşturma başlatılması talimatı verdi. Bizim önceliğimiz sivil makamlara destek veren muhafızlarımızın güvenliğidir. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve onların protesto haklarını korumaya adanmışız." ifadesi yer aldı.