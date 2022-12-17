Amerikan Başkanı Joe Biden, görevde üçüncü yılına girecek.

Başkanlık seçimde "Amerika geri döndü" sloganıyla dış politikada aktif olacağını vadeden Biden, eleştirilerin odağında.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagonla birlikte ABD dış siyasetinin dizayn edildiği en önemli merkez. Biden yönetimi tarafından 40'a yakın ülkede büyükelçinin atanamamış olması bakanlığın en büyük sorunlarından biri olarak görülüyor.

"ABD Büyükelçileri Nerede?"

Washington Post gazetesi, "Tüm ABD Büyükelçileri Nerede" başlığını attı.

Biden yönetiminin sorunu çözmede yetersizliği vurgulandı.

Haberde Rusya ve Çin'e baskı kurmak için kritik bir müttefik Hindistan'da Ocak ayından bu yana büyükelçi olmadığı hatırlatıldı. Bir önceki büyükelçi de eski yönetim tarafından atanmıştı.

İtalya dahil 10 ülke için ortada aday bile yok

Aralarında İtalya'nın da olduğu 10 ülke için henüz büyükelçi adayı bile belirlenmedi. Uzun süre büyükelçi atanmayan ülkeler ile ABD arasında güven sorunu yaşandığı öne sürüldü.

Dünyanın savaş ve krizlerin etkisinde olduğu bu dönemde ABD'nin önemli ülkelerde büyükelçisi bulunmayışı "önemli zaaf" olarak nitelendi.

Hindistan, İtalya, Suudi Arabistan ve Brezilya dahil 40 ülkede Amerikan Büyükelçisi bulunmuyor.