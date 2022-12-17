Seçimleri takip eden Tunus merkezli "Gözlemciler Ağı" ile "Seçimleri İzleme ve Demokratik Geçişleri Destekleme Gözlemevi" ortak basın toplantısı düzenledi.

Gözlemciler Ağı Başkanı Salim Busaid, ülkenin kuzeybatı ve orta kesimindeki seçim merkezlerinde ihlaller tespit edildiğini, bazı sandıklarda oy satın alma girişimlerinin yaşandığını söyledi.

Seçim merkezlerinin genel olarak zamanında açıldığını belirten Busaid, "Bazı sandıklar gecikmeli olarak oy kullanımına açıldı. Tunus genelindeki 151 seçim bölgesindeki 1100 gözlemci, çalışmaları sırasında herhangi bir engellemeye maruz kalmadılar." dedi.

Seçimleri İzleme ve Demokratik Geçişleri Destekleme Gözlemevi Başkanı Ola Bin Necme de seçimlere katılımın düşük seviyede seyrettiğini aktardı.

Ülke genelinde 1000 gözlemcilerinin görev yaptığını belirten Bin Necme, bazı seçim merkezlerinin engelli vatandaşların oy kullanmasına uygun olmadığını kaydetti.

Seçimlere katılım ilk iki saatte yüzde 3 düzeyinde

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker düzenlediği basın toplantısında, seçime katılımın ilk iki saatte yüzde 3 düzeyinde gerçekleştiğini duyurdu.

Seçimlere katılımın yüzde 3'e ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Buasker, "Yüzde 3 önemli ve olumlu bir oran, önümüzdeki saatlerde seçimlere katılımın artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Gençler seçimlere rağbet etmiyor

Başkent Tunus’taki Bab Suveyka seçim merkezinde sandık başkanlığı yapan Zekiye Buganemi, yaptığı açıklamada, "Seçim merkezini tam saatinde sorunsuz olarak açtık. Bu saate kadar merkezimizde herhangi bir seçim ihlali yaşanmadı." dedi.

Oy kullanan vatandaşların arasında gençlere pek rastlanmadığını aktaran Buganemi, oy verme işleminin düşük seyrettiğini ama ilerleyen saatlerde katılımın artabileceğini dile getirdi.

161 sandalyeli parlamentoya girmek için 1055 aday yarışıyor

Kayıtlı 9 milyon 200 bin seçmenin olduğu Tunus’ta, 161 sandalyeli Meclis için 10’u diasporada olmak üzere 161 seçim bölgesinden, 120’si kadın 1055 aday milletvekili olmak için yarışıyor.

Yeni seçim sisteminde parti listeleri değil, bireysel başvuru sistemi benimsendiğinden başvurularda bağımsız adaylar ön plana çıktı.

Partilerin çoğu seçimi boykot ediyor

Cumhurbaşkanı Kays Said'in, 15 Eylül'de erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasını açıklamasının ardından, Nahda Hareketi, Tunus’un Kalbi Partisi, Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa Partisi, Afak Tunus Partisi gibi önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı oluşumu Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi, seçimleri boykot edeceklerini duyurdu.