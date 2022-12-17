İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Obrador'un sözlerinin "kategorik olarak reddedildiği" bildirildi.

Meksika ve İspanya hükümetleri arasında hafta içinde yapılan ve "başarılı sonuçları" olan ikili komisyon toplantılarının ardından Obrador'un sözlerinin "anlaşılmaz" olduğu belirtilen açıklamada, "İspanya'nın iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel, insani ve kardeşlik bağlarını her zaman güçlendirmekten yana olacağı" vurgulandı.

Meksika'dan İspanya'ya suçlama

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ülkesinde dün düzenlediği basın toplantısında, gönderdiği mektuba cevap vermediği için İspanya Kralı 6. Felipe'nin tavrını eleştirmiş ve "sömürücü ve küstah tavırla hareket ettikleri" gerekçesiyle İspanyol şirketleri suçlamıştı.

Obrador, "İspanya tarafından saygılı bir tavır gösterilmemesinden dolayı bu ülkeyle ilişkiler durağan bir şekilde devam ediyor. Fetih toprağı olarak görülmek istemiyoruz. Yasal ve saygılı olmak koşuluyla hiçbir İspanyol şirketin Meksika'da iş yapmasını engellemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasında benzer bir kriz geçen şubat ayında yaşanmış, Obrador, İspanya'yı "Meksika'yı yağmalamak ve fetih ülkesi olarak görmekle" suçlayıp, diplomatik ilişkilerin "askıya alınmasını" istemişti.

Meksika Devlet Başkanı, göreve geldiği 1 Aralık 2018'den itibaren İspanya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini ancak bunun henüz karşılık bulmadığını söylemişti.