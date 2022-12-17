Romanya'nın başkenti Bükreş'te Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katıldığı, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında "Yeşil Enerjinin Geliştirilmesi ve İletilmesi Alanında Stratejik Ortaklık" konulu toplantı yapıldı.

Iohannis, burada yaptığı konuşmada, söz konusu ülkeler arasında deniz altı kablosu projesinin hayata geçirilmesine yönelik imzalanan anlaşma ile yenilenebilir kaynaklardan üretilen ve Azerbaycan'dan gelen elektriğin Romanya üzerinden Macaristan'a ve Avrupa'nın geri kalanına taşınacağını belirtti.

Romanya'nın ve tüm bölgenin enerji güvenliğini güçlendirmek için önemli bir adım attıklarını vurgulayan Iohannis, bu imzanın, Romanya'nın bölgedeki konumunu güçlendirmek ve halkının yararına en güvenli enerji kaynaklarını belirlemek için önemli olduğunu kaydetti.