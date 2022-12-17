Wilhelmshaven kenti açıklarında Kuzey Denizi’ndeki bir gemide düzenlenen açılış törenine Scholz’un yanı sıra Maliye Bakanı Christian Lindner, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil katıldı.

Terminaldeki geminin bugün çalışmaya başlamasından sonra Stade, Lubmin ve Brünsbüttel kentlerinde de terminallerin inşa edileceğini aktaran Scholz, “Bu Almanya için iyi bir gün ve dünya için de Alman ekonomisinin güçlü kalacağına, üreteceğine ve zorlukların üstesinden gelebileceğine yönelik bir işarettir.” diye konuştu.

Wilhelmshaven’deki Jade Weser Limanı’nda inşa edilen terminalin ana unsuru, tankerlere taşınacak sıvılaştırılmış doğal gazı, gaz haline dönüştürecek ve Alman şebekesine yönlendirecek yaklaşık 300 metre uzunluğundaki “Höegh Esperanza” gemisi.

Çevre örgütleri tepkili

Öte yandan çevre örgütleri hükümetin yenilenebilir enerji yerine fosil enerjiye yatırım yapmasından dolayı LNG terminalinin açılışını eleştirdi.

BUND adlı çevre ve doğa koruma derneğinden Imke Zwoch, kutlanacak bir durum olmadığını dile getirerek, “Bu tür fosil altyapı projeleri söz konusu olduğunda herkes yeni bir Almanya hızından bahsediyor. Bu hızı, Almanya'nın fosil yakıtları aşamalı olarak sonlandırmak için kullanmasını görmek isterdik.” ifadelerini kullandı.