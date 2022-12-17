Şanghay'daki eğitim bürosuna göre, şehirdeki ilk ve orta okulların çoğunda pazartesi itibarıyla çevrim içi eğitime geçilecek. Kreşler ve çocuk bakım merkezleri de aynı gün kapatılacak.

Çin'de bu ayın başlarında, protestolar üzerine sıfır vaka stratejisi gevşetilmişti. Ancak bu durum, salgının yeniden etkisini artırması konusunda endişeye yol açtı.

Ülkenin test ve raporlama sistemlerinde yapılan değişiklikler, virüsün ne denli yayıldığının bilinmesini zorlaştırdı.

Hastanelerin ve geçici tıbbi tesislerin yoğunluğu artarken, Şanghay'da 230 bin ekstra yatağın hazırlandığı duyuruldu.