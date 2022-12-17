Savunma Bakanlığından Sorumlu Delege Bakanı Abdullatif Ludiyyi, başkent Rabat'ta düzenlenen 18. Batı Akdeniz 5+5 Savunma Girişimi toplantısında yaptığı konuşmada, bölgenin karşılaştığı tehlike ve tehditlere ilişkin durumun üye ülke heyetleri ve başkanları arasında tartışıldığını aktardı.

Üye ülkelerin bakanlarının Batı Akdeniz'deki özellikle terör, yasa dışı ticaret ve düzensiz göç ile iklim değişikliği gibi bölgedeki meydan okumalara karşı ortak irade sahibi olduklarını dile getiren Ludiyyi, deniz kontrolü, hava güvenliği, afet yönetimi, silahlı kuvvetlerin çevresel operasyonlarda işbirliğinin güçlendirilmesi gibi ortak öneme sahip alanlarda işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi çabalarını övdü.

Haberde, toplantıda katılımcıların; siber güvenlik, insansız hava araçları, terörle mücadele, arama kurtarma, yapay zeka, deniz kirliliği ile mücadele ve iklim değişikliğinden kaynaklanan güvenlik sorunları gibi alanları da içerecek şekilde işbirliği kapsamını genişletmeyi sürdürmenin önemini vurguladığı kaydedildi.

Gelecek yıl Girişimin başkanlığını Portekiz'in alacağı aktarılan haberde, aktivitelerin gelecek yıl, bu yıla göre, yüzde 20 artırılmasının onayladığı belirtildi. ​