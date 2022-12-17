Kosova polisinden yapılan açıklamada, "ülkenin kuzeyinde vatandaşların hayatını daha da zorlaştıran serbest dolaşım özgürlüğünü engellemeye devam etmek için Zveçan'a giden Berxhane Mahallesi'ne, gece boyunca yeni bir barikat kurulduğu" duyuruldu.

Polisin, tüm vatandaşların ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ülkenin kuzeyinde barikatların kurulmasından bu yana güvenlik durumu aynı kalmayı sürdürüyor. Jarinje ve Bërnjak sınır kapıları, suç gruplarının barikat kurması nedeniyle bilindiği üzere kapalı olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, barikatların kurulmasıyla serbest dolaşım özgürlüğünün ihlal edildiğinin altı çizildi.