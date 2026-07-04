ABD’nin 250. yıl kutlamalarına aşırı sıcak engeli

ABD'nin 4 Temmuz 1776'da Bağımsızlık Bildirgesi'ni kabul etmesinin üzerinden çeyrek asır geçti.

Ülke genelinde yıllardır hazırlığı yapılan bu büyük kutlama, Amerikan siyasetindeki kutuplaşmanın tam ortasına denk geldi.

Kongre tarafından etkinlikleri organize etmesi için görevlendirilen komitenin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi planlama komitesini devreye sokması organizasyon krizine yol açtı.

Ulusal Park alanında düzenlenen büyük fuar için daha önce duyurulan birçok ünlü müzisyen, etkinliğin Trump ile ilişkilendirilmesinden rahatsız olarak programdan çekildi.

Sanatçıların çekilmesinin ardından açılış konuşmasını yapan Trump, başkent Washington'da tarihin en büyük havai fişek gösterisini ve kapsamlı bir siyasi miting gerçekleştireceğini vaat etti.

Ülke genelinde görkemli hazırlıklar

Sıcaklık tehdidine rağmen ülkenin sembolik öneme sahip büyük şehirlerinde milyonlarca insanı bir araya getirecek tarihi etkinlikler planlandı.

Philadelphia'da 250 yıl sonra açılmak üzere 400 kilogramlık bir zaman kapsülü toprağa verilirken, New York Limanı'na binlerce denizciyi taşıyan onlarca dev geminin yanaşması ve havada uçak gösterilerinin yapılması beklentiler arasında yer alıyor.

Boston'da geleneksel orkestra konserleri ve havai fişek şovları organize edilirken, Los Angeles'ta ünlü sanatçıların katılımıyla yardım konserleri düzenleniyor.

Başkent Washington ise devasa dönme dolaplar ve eyalet stantlarının kurulduğu büyük bir panayıra ev sahipliği yapıyor.

Aşırı sıcaklar programları iptal ettirdi

Termometrelerin 39 dereceyi aştığı başkent Washington'da, Ulusal Park'taki panayır alanı güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı tarihi kent olan Philadelphia'da ise sıcaklığa bağlı sağlık risklerini azaltmak amacıyla büyük geçit töreni tamamen iptal edildi.

Pennsylvania'nın farklı bölgelerindeki festivaller ileri tarihlere ertelenirken, aşırı sıcağın demir yolları, köprüler ve elektrik hatlarında genleşmeye yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Ulaşım şirketi Amtrak, olası ray bozulmalarına karşı tren hızlarını düşürdü ve bu durum seferlerde gecikmelere neden oldu.

Altyapı ve sağlık için olağanüstü önlemler

Hava sıcaklığı yüksek seyrederken, havadaki yoğun nem oranının "hissedilen sıcaklığı" çok daha tehlikeli seviyelere çıkardığı belirtiliyor.

Beton, asfalt ve çelik yapıların ısıyı emmesi nedeniyle şehir merkezlerinin tahmin edilenden daha sıcak olduğunu vurgulayan uzmanlar, halkı korumak için seferber oldu.

New York'ta yüzlerce görevli evsiz vatandaşları kontrol etmek ve acil serinleme merkezlerine yönlendirmek için sahaya indi.

Belediye yönetimi, elektrik şebekesinin çökmesini önlemek adına vatandaşlardan klimalarını tasarruf modunda çalıştırmalarını talep etti.

Boston gibi bazı şehirlerde ise halkın serin binalarda vakit geçirebilmesi için müzelere girişler ücretsiz hale getirildi, havuzların çalışma saatleri uzatıldı.