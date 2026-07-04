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Dünya
AA 04.07.2026 13:27

Rusya: Ukrayna, Moskova’ya 200’den fazla İHA'yla saldırdı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın 200’den fazla insansız hava aracıyla (İHA) Rusya’nın başkenti Moskova’ya saldırdığını bildirdi.

Rusya: Ukrayna, Moskova’ya 200’den fazla İHA'yla saldırdı

Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 saatte 200’den fazla İHA'nın Moskova bölgesine doğru uçtuğunu belirtti.

Çoğu İHA’nın uzaktan hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini aktaran Sobyanin, Moskova’ya yaklaşan 62 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün Moskova saatiyle 20.00’den bu sabah 07.00’ye kadar hava savunma sistemlerinin başta Moskova ve Leningrad bölgeleri olmak üzere Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Saratov, Smolensk, Tver, Tula, Krasnodar bölgeleri ile Kırım yarımadası, Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde 389 uçak tipi Ukrayna İHA'sını tespit edip imha ettiği bilgisi verildi.
 

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Rusya Ukrayna İnsansız Hava Aracı (İHA)
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