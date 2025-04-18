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Dünya
The Guardian 18.04.2025 06:26

ABD'li yargıçtan Google kararı: Reklam pazarında tekel kurduğu tespit edildi

ABD’de federal bir yargıç, teknoloji devi Google’ın çevrim içi reklam teknolojisi pazarında yasa dışı şekilde tekel kurduğuna hükmetti. Karar, şirketin reklam ürünlerinin bölünmesinin önünü açtı.

ABD'li yargıçtan Google kararı: Reklam pazarında tekel kurduğu tespit edildi

ABD'nin Virginia eyaletindeki Alexandria kentinde görev yapan Federal Yargıç Leonie Brinkema, Alphabet çatısı altındaki Google’ın reklam teknolojisi alanında iki ayrı pazarda "kasten ve sürekli olarak tekel gücü elde ettiğine ve bunu koruduğuna" karar verdi.

Bu pazarlar, internet sitelerinin reklam envanterlerini yönettiği yayınevi reklam sunucuları ve reklam alışveriş platformları olarak tanımlanıyor.

Yargıç Brinkema, Google’ın reklam veren ağlarında ise tekelleşmediğine kanaat getirdi.

Google karara itiraz edecek

Google’ın düzenleyici işlerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland, karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Mulholland, “Bu davanın yarısını kazandık, diğer yarısı için temyize gideceğiz” dedi. Ayrıca yayınevi araçlarına yönelik alınan karara katılmadıklarını belirterek, “Yayınevleri birçok seçenek arasında Google’ı tercih ediyor çünkü reklam teknolojisi araçlarımız basit, uygun maliyetli ve etkili” ifadelerini kullandı.

Rekabetin yeniden sağlanması için yeni duruşma yapılacak

Mahkeme kararı, Google’ın rekabeti yeniden tesis etmesi için ne gibi adımlar atması gerektiğine ilişkin ayrı bir duruşmanın yapılmasının önünü açtı.

Bu kapsamda, şirketin bazı birimlerini satması gerekebileceği belirtiliyor. ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın yayınevi reklam sunucusu ve reklam alışveriş platformunu içeren "Google Ad Manager" birimini elden çıkarması gerektiğini savunuyor.

Google, şu anda iki farklı davada varlıklarını satma ya da iş uygulamalarını değiştirme riskiyle karşı karşıya. Washington'da görevli bir yargıç da gelecek hafta yapılacak duruşmada, Adalet Bakanlığı’nın Google’ın Chrome tarayıcısını satmasını ve arama motoru pazarındaki hâkimiyetine son vermesini talep edeceği davaya başkanlık edecek.

Şirket daha önce, Avrupa'daki rekabet otoritelerini yatıştırmak amacıyla reklam alışveriş birimini satma seçeneğini değerlendirmişti.

Google, rekabeti engelleyen klasik taktikleri kullandı

Yargıç Brinkema, geçen yıl üç hafta süren duruşmada, Adalet Bakanlığı ve çok sayıda eyaletin ortaklaşa açtığı davayı değerlendirdi.

Dava kapsamında Google’ın rakip şirketleri satın alarak, müşterilerini kendi ürünlerine bağımlı hale getirerek ve çevrim içi reklam piyasasındaki işlemleri kendi kontrolüne alarak klasik tekelci yöntemlere başvurduğu öne sürüldü.

Google ise savunmasında davanın geçmişe odaklandığını ve şirketin araçlarının rakip ürünlerle uyumlu hale getirilmesi yönündeki çalışmaların göz ardı edildiğini belirtti.

Google’ın avukatları ayrıca Amazon ve Comcast gibi büyük teknoloji şirketlerinin rekabet oluşturduğunu, dijital reklam harcamalarının da uygulamalar ve yayın platformlarına kaydığını dile getirdi.

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