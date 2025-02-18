Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.02.2025 10:12

ABD'li Yahudi'nin "Filistinli sanarak" vurduğu İsrailli, saldırıdan sonra "Araplara ölüm" paylaşımı yaptı

ABD'nin Florida eyaletinde, Amerikalı Yahudi'nin, "Filistinli olduklarını düşünerek" silahla yaraladığı iki kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Yaralanan İsrailli, saldırının ardından sosyal medya hesabından "Araplara ölüm" yazan paylaşım yaptı.

ABD'li Yahudi'nin "Filistinli sanarak" vurduğu İsrailli, saldırıdan sonra "Araplara ölüm" paylaşımı yaptı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Florida'nın Miami kentinde 15 Şubat'ta Mordechai Brafman (27) isimli ABD'li Yahudi, Filistinlilere benzettiği iki İsrailliyi vurdu. Saldırıya uğrayan İsrailli turistlerden biri, X hesabından, bunun "antisemitik" saldırı olduğunu iddia etti.

X'teki profil isminin İbranice harflerle yazıldığı görülen ve paylaşımında İsrail bayrağı kullanan Yahudi turist, paylaşımında "Araplara ölüm" yazan Müslüman karşıtı (İslamofobik) ifadeye de yer verdi.

ABD'li Müslümanların hakları için mücadele veren Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de Florida'da saldırıya uğradıktan sonra Arapları hedef alan ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımda bulunan İsrailli turiste tepki gösterdi.

CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad, yaptığı yazılı açıklamada, olayın nefret suçu olmasının yanı sıra iç terör eylemi olarak da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Awad, açıklamasında olayı kınayarak, "Miami Beach saldırısında hem İsrail yanlısı olduğu belirtilen failin hem de İsrail vatandaşı kurbanın ırkçı ve Filistin karşıtı görüşlere sahip olmaları ironik ve manidardır." ifadesine yer verdi.

İsrailli turistin paylaşımına sosyal medyada tepki verenlerden Müslüman sivil aktivist Kashif Chaudhry, "Bu, ne yazık ki İsrail'de ve ABD'deki İsrail yanlısı topluluklarda derinlere işlemiş Filistin karşıtı nefret ve telkinin sonucudur." diye yazdı.

ABD'nin Florida eyaletinde 15 Şubat gecesi bir araca, kamyonunda taşıdığı silahıyla, 17 el ateş açmasının ardından tutuklanan Mordechai Brafman, saldırıyı araçtakilerin "Filistinli olduklarını düşündüğü için" gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

İsrail destekçisi olduğu anlaşılan Brafman, çıkarıldığı mahkemece iki kez "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Emniyetteki sorgusunda "gördüğü iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü" söyleyen Brafman'ın silahla ateş açtığı araçtaki iki kişi saldırıda yaralanmıştı.

ETİKETLER
ABD İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 75,21 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:56
Birleşik Arap Emirlikleri de KAAN’ı radarına aldı
11:45
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı
11:34
İlk cemre yarın havaya düşecek
11:34
"Yenidoğan çetesi" hesap veriyor
11:22
En çok aile ve sağlık mutluluk getiriyor
11:15
Suriye'ye ocakta 56 milyon dolarlık hububat ihraç edildi
Orta Asya'nın görkemli şehirlerinden Taşkent'in silüeti, Türk şirketlerin modern dokunuşuyla değişiyor
Orta Asya'nın görkemli şehirlerinden Taşkent'in silüeti, Türk şirketlerin modern dokunuşuyla değişiyor
FOTO FOKUS
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ