ABD'li Yahudi'nin "Filistinli sanarak" vurduğu İsrailli, saldırıdan sonra "Araplara ölüm" paylaşımı yaptı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Florida'nın Miami kentinde 15 Şubat'ta Mordechai Brafman (27) isimli ABD'li Yahudi, Filistinlilere benzettiği iki İsrailliyi vurdu. Saldırıya uğrayan İsrailli turistlerden biri, X hesabından, bunun "antisemitik" saldırı olduğunu iddia etti.

X'teki profil isminin İbranice harflerle yazıldığı görülen ve paylaşımında İsrail bayrağı kullanan Yahudi turist, paylaşımında "Araplara ölüm" yazan Müslüman karşıtı (İslamofobik) ifadeye de yer verdi.

ABD'li Müslümanların hakları için mücadele veren Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de Florida'da saldırıya uğradıktan sonra Arapları hedef alan ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımda bulunan İsrailli turiste tepki gösterdi.

CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad, yaptığı yazılı açıklamada, olayın nefret suçu olmasının yanı sıra iç terör eylemi olarak da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Awad, açıklamasında olayı kınayarak, "Miami Beach saldırısında hem İsrail yanlısı olduğu belirtilen failin hem de İsrail vatandaşı kurbanın ırkçı ve Filistin karşıtı görüşlere sahip olmaları ironik ve manidardır." ifadesine yer verdi.

İsrailli turistin paylaşımına sosyal medyada tepki verenlerden Müslüman sivil aktivist Kashif Chaudhry, "Bu, ne yazık ki İsrail'de ve ABD'deki İsrail yanlısı topluluklarda derinlere işlemiş Filistin karşıtı nefret ve telkinin sonucudur." diye yazdı.

ABD'nin Florida eyaletinde 15 Şubat gecesi bir araca, kamyonunda taşıdığı silahıyla, 17 el ateş açmasının ardından tutuklanan Mordechai Brafman, saldırıyı araçtakilerin "Filistinli olduklarını düşündüğü için" gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

İsrail destekçisi olduğu anlaşılan Brafman, çıkarıldığı mahkemece iki kez "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Emniyetteki sorgusunda "gördüğü iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü" söyleyen Brafman'ın silahla ateş açtığı araçtaki iki kişi saldırıda yaralanmıştı.