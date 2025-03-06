Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2025 23:15

ABD'li şirketin Ay'ın güney kutbunu keşfetmek üzere fırlatılan uzay aracı iniş yaptı

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'e ait uzay aracı, güney kutbunu keşfetmek üzere Ay'a inişini tamamladı.

ABD'li şirketin Ay'ın güney kutbunu keşfetmek üzere fırlatılan uzay aracı iniş yaptı
[NASA]

Şirket, "IM-2" misyonu kapsamında fırlatılan "Athena" isimli uzay aracının planlandığı gibi Ay'a indiğini açıkladı.

Misyon yetkilisi Tim Crain, inişin başarılı olduğunu ancak aracın yüzeye düz mü yoksa yan mı indiğinin henüz teyit edilemediğini bildirdi.

Teyitten sonra araçtan verilerin doğru şekilde alınabileceğini belirten Crain, çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Athena aracı, Ay'ın güney kutbunda araştırma yapmak amacıyla bir buz matkabı, bir dron ve iki rover taşıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansına göre Athena'nın yapacağı deneyler, astronotların Ay'a dönüşünde kilit rol oynayacak.

Athena, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle şubat sonunda ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında fırlatılan "Odysseus" adlı uzay aracı, Şubat 2024'te iniş yaptığı Ay'da yan yatmıştı.

ABD'li şirket Firefly Aerospace'in, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan "Blue Ghost" uzay aracı da 2 Mart'ta başarıyla Ay'a inmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin Riyad'da müzakere masasına oturması bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını gezdi
22:26
ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin Riyad'da müzakere masasına oturması bekleniyor
22:14
Kurtulmuş: Türkiye olarak yeni bir dönemin başlangıcındayız
22:07
Tahran'ın doğusunda bir askeri merkezde meydana gelen patlamada 1 asker öldü
21:54
Bakan Bolat: Geçen haziran ayından bu yana piyasalarda sakinlik var
21:24
Trudeau: Gelecekte ABD tarafından başlatılan ticaret savaşında olmaya devam edeceğiz
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
FOTO FOKUS
Bakan Memişoğlu, bebeğin hayatını kurtaran 112 personelini tebrik etti
Bakan Memişoğlu, bebeğin hayatını kurtaran 112 personelini tebrik etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ