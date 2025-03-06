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Dünya
AA 06.03.2025 22:12

ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin Riyad'da müzakere masasına oturması bekleniyor

ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin, gelecek hafta Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümüne ilişkin görüşmeler yapmak üzere bir araya gelecekleri bildirildi.

ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin Riyad'da müzakere masasına oturması bekleniyor
[Getty]

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, iki ülke yetkilileri, gelecek hafta çarşamba günü Riyad'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Daha önce ABD ile Rusya arasında Riyad'da yapılan görüşmelerin ardından bu sefer de ABD ve Ukrayna heyetlerinin barış sürecine ilişkin müzakereler için masaya oturması bekleniyor.

ABD heyetinde Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un yer alacağı, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Özel Kalemi Andrei Yermak'ın liderlik edeceği bildirildi.

Witkoff görüşme planını teyit etti

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Witkoff, Ukraynalılarla gerçekleştirilecek görüşmeleri doğruladı.

Witkoff, "Şu anda Ukraynalılarla Riyad'da ve hatta potansiyel olarak Cidde'de bir toplantıyı koordine etmek üzere görüşmelerimiz sürüyor. Bu görüşmeler Suudi Arabistan'da olacak. Amacımız, bir barış anlaşması ve ilk ateşkes için bir çerçeve oluşturmak." dedi.

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