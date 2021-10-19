Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'li müfettiş Afganistan'dan çekilme operasyonunu inceleyecek
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişi, Kabil'deki ABD Büyükelçiliği'nin acil tahliyesi de dahil olmak üzere Biden yönetiminin Afganistan'daki diplomatik operasyonlarının sona ermesini inceleyecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişi Diana Shaw, Kongre'ye, ofisinin Afganistan'daki ABD askeri ve diplomatik misyonlarının sona ermesiyle ilgili "birkaç gözetim projesi" başlattığını bildirdi.
İlk olarak Politico tarafından duyurulan habere göre Shaw, Özel Göçmen Vizesi Programını, Afganların mülteci olarak kabul edilmesini ve ABD'deki yerleşimcilerin durumunu inceleyecek.
Konu hakkında Kongre'ye bugün bir brifing verilmesi planlanıyor.
Etiketler: Joe Biden Afganistan
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