ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişi Diana Shaw, Kongre'ye, ofisinin Afganistan'daki ABD askeri ve diplomatik misyonlarının sona ermesiyle ilgili "birkaç gözetim projesi" başlattığını bildirdi.

İlk olarak Politico tarafından duyurulan habere göre Shaw, Özel Göçmen Vizesi Programını, Afganların mülteci olarak kabul edilmesini ve ABD'deki yerleşimcilerin durumunu inceleyecek.

Konu hakkında Kongre'ye bugün bir brifing verilmesi planlanıyor.